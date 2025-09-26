Cani uccisi, rischia dieci mesi di carcere

Cani uccisi con un veleno per topi, la Procura ha chiesto 10 mesi di condanna per Marco Battellini, 65 anni, l’avvocato di Macerata proprietario di tre setter irlandesi trovati morti nel cortile di casa, a Sirolo. I tre animali furono rinvenuti il 6 febbraio del 2021 e il proprietario ne aveva dato notizia su Facebook pubblicando anche le loro foto. Max, Hermes e Diva avevano mangiato delle pastiglie di un rodenticida, un potente veleno per topi, mischiato a del pollo. Una morte dolorosa stando al veterinario che ne aveva poi analizzato le carcasse. La stessa tipologia di veleno, stando alla Procura, era stata acquistata in una ferramenta vicino casa dall’imputato, finito a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli per uccisione di animali. Ieri, dopo che la giudice ha dichiarato chiusa l’istruttoria, Battellini ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee in merito alle accuse contestate. "Mi proclamo innocente – ha detto l’imputato, difeso dagli avvocati Marco Manfredi e Giovanni Bora – questa vicenda ha danneggiato le mie figlie che appresero della notizia dai giornali. Hanno sofferto. Io amavo i miei cani come un padrone vuole bene ai propri animali. Hermes lo avevo portato anche a fare una fiera di bellezza a Verona dove ha vinto. Ho trattato lui e gli altri due come poche persone fanno, li facevo stare nel giardino dell’abitazione, recintato a posta per loro, per dargli spazio per farli sgambettare e facevo mangiare loro carne di prima scelta acquistata dal macellaio". Di tutt’altro avviso è stata la requisitoria della Procura e la discussione degli avvocati di parte civile, Tommaso Rossi per la Lav e Francesca Capodagli per l’Enpa, due associazioni animaliste.

Hanno ritenuto Battellini colpevole stando alle indagini fatte dai carabinieri forestali che bloccarono le tre salme che il proprietario voleva destinare all’inceneritore e le fece analizzare. Il responsabile dell’Istituto Zooprofilattico delle Marche, Stefano Gavaudan si era occupato nella necroscopia sui cani e in una precedente udienza del processo aveva spiegato come il veleno ingerito dai setter (sono stati trovati fino a 5 cubetti azzurri nello stomaco dei cani, la difesa ne contesta però un numero inferiore) aveva causato loro "una morte atroce, molto molto lenta". I due difensori di Battellini hanno parlato di "argomentazioni suggestive senza il raggiungimento di una prova". Prossima udienza il 20 novembre per repliche e sentenza.

Marina Verdenelli