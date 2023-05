Canile nei guai: altre 19 adozioni

Una nuova vita per 19 cagnolini provenienti dall’allevamento di Trecastelli, altre adozioni saranno avviate sabato e i cani senza prenotazione sono 12. A gennaio 2021 i Carabinieri Forestali sequestrano un allevamento di cani di piccola taglia a Trecastelli, nelle Marche. La struttura, autorizzata per 61 cani, era arrivata a detenerne più di 800, in condizioni drammatiche. Le adozioni erano state macchinose, sia perché si tratta di cani sottoposti a sequestro giudiziario, regalare loro una nuova vita passa necessariamente attraverso un percorso a ostacoli e sia perché ogni singolo cane deve superare un percorso macchinoso e lungo di test anti-Brucella canis. Dopo più di due anni, la gran parte dei cagnolini è stata adottata e ieri 19 esemplari di cani di razza di piccola taglia, per lo più chiwawa, hanno una nuova casa dove essere amati e coccolati dopo tante sofferenze subite. Dodici esemplari sono ancora disponibili per le adozioni, per assicurare anche loro un futuro in una famiglia che possa prendersene cura.