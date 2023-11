Canna fumaria a fuoco: incendio nell’agriturismo

Un importante intervento è stato effettuato la scorsa notte dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Jesi, Ancona e Arcevia.

Sono servite tre autobotti e autoscala, per domare prima e spegnere poi l’incendio che divampato poco dopo la mezzanotte. Il rogo è divampato da una canna fumaria presente in un agriturismo, le fiamme e il fumo sono state notate a distanza e hanno coinvolto anche parte del tetto ventilato.

L’area è stata messa in sicurezza. Diverse le chiamate pervenute ai centralini dei vigili del fuoco per segnalare il rogo visibile a distanza.

All’occhio sembrava di vaste dimensione, ma all’arrivo dei pompieri si è rivelato circoscritto al solo agriturismo. Nell’incendio non sono rimaste coinvolte persone, ma le fiamme hanno causato alcuni danni alla struttura. Nessun altro manufatto è rimasto interessato. I pompieri hanno lavorato per più di un’ora per mettere l’area interessata in sicurezza.