Canna fumaria rimossa, assolto pizzaiolo

Dà in affitto il locale per l’attività di una pizzeria e, quando ne ritorna in possesso, si accorge che non c’erano più la canna fumaria, i tubi dell’impianto di aspirazione, una lavastoviglie e i cestelli della friggitrice. Il materiale da lavoro sarebbe stato portato via, stando alla denuncia fatta ai carabinieri dalla proprietaria dell’immobile, una falconarese di 68 anni, dal vecchio affittuario.

Una appropriazione indebita che ha portato a processo il vecchio titolare della pizzeria Las Vegas, a Falconara, in via Bixio. L’imputato, un albanese di 48 anni, residente ad Ancona, ieri è stato però assolto dal giudice Pietro Renna, "perché il fatto non costituisce reato". Il pizzaiolo era difeso dall’avvocato Arnaldo Ippoliti, che in sede di dibattimento ha presentato una relazione della polizia locale di Falconara, datata 2018, in cui si evidenziava e attestava come la precedente canna fumaria fosse stata sostituita dal suo cliente perché non più a norma. Erano stati i vigili urbani, dopo un sopralluogo, a sollevare il problema della regolarità, e a portare il 48enne a provvedere alla sostituzione, pena la possibilità di tenere aperta l’attività.

Il problema dell’ammanco della canna fumaria si era posto quando l’albanese ha restituito i locali alla proprietà, senza la canna perché quella in loco era sua, quindi se l’aveva portata via.

"Ci riserviamo – ha detto l’avvocato Ippoliti – ogni azione a tutela del buon nome del mio assistito, la cui reputazione è stata infondatamente infangata a fronte di una assoluzione piena".

Stando alle accuse il ristoratore avrebbe avuto in locazione il locale e il comodato d’uso delle attrezzature interne, questo fino al 2023, quando poi la pizzeria avrebbe cambiato sede. Nella fase del trasloco la proprietaria si sarebbe accorta degli oggetti mancanti, trovati poi a bordo di alcuni furgoni parcheggiati fuori dal suo immobile, quando il ristoratore stava portando via l’attrezzatura per trasferirla altrove.

La donna lo avrebbe diffidato a non toccare le sue cose, poi non più trovate all’interno della pizzeria. Stando alla difesa del 48enne, non sarebbe stato portato via nulla di proprietà della 68enne, perché la canna fumaria era stata sostituita appunto con una a norma, essendo, quella in uso al locale, non più in regola. I cestelli della friggitrice sarebbero stati i suoi, poiché quelli in dotazione erano stati sostituiti nel tempo per usura. La Procura aveva chiesto una condanna a dieci mesi e 400 euro di multa per l’imputato.