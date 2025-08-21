Canoe e sup abusivi ai turisti. Una maxi multa al noleggiatore

Affittava canoe e sup senza averne l’autorizzazione. A scoprire un’associazione sportiva, dedita al noleggio ritenuto abusivo, è stata la guardia di finanza con il Roan, il reparto operativo aeronavale. I militari sono stati impegnati in diverse attività di controllo, aumentate soprattutto nell’ultimo mese e il 12 agosto scorso, mentre erano impegnati sul lungomare di Sirolo, hanno scoperto il noleggio abusivo di imbarcazioni. Il titolare, che è stato multato di quasi 1.400 euro (gli è stata contestata una violazione amministrativa), ha in gestione un rimessaggio e poteva affittare solo poche imbarcazioni, una tantum, non avviare una vera attività redditizia di noleggio per la quale serve una autorizzazione diversa. I finanziari hanno sequestrato 16 mezzi, 15 canoe e un sup, che venivano utilizzati a quello scopo, con tariffe orarie per il bagnante che le voleva utilizzare. Le imbarcazioni rimarranno sotto sequestro fino al pagamento della multa. L’operazione è stata porta a termite con la collaborazione del comando provinciale e con la Capitaneria di porto di Ancona. Durante gli ultimi controlli che il Roan ha effettuato permesso di identificare 102 persone e controllare 50 imbarcazioni. Proprio durante la verifica di una unità da diporto, i finanzieri hanno identificato uno straniero che era evaso dagli arresti domiciliari, un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato arrestato. Nel pieno della stagione estiva è stato innalzato il livello di attenzione per la tutela degli utenti del mare specialmente nelle aree a maggiore vocazione turistica e con un traffico marittimo intenso. Nel mese di agosto i finanzieri hanno intensificato la presenza per contrastare illeciti di natura economico finanziaria, prevenendo i traffici illeciti via mare e salvaguardare la sicurezza dei numerosi bagnanti e diportisti. Nel corso delle attività di servizio, il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, insieme alle stazioni navali di Ancona e di San Benedetto del Tronto, ha effettuato nell’ambito della circoscrizione di competenza, ben 66 missioni operative, con il coinvolgimento di 60 militari specializzati e di 11 mezzi navali tra guardacoste e vedette. L’attività di pattugliamento, svolta per oltre 2.700 miglia marine percorsa lungo le coste è stata finalizzata al controllo della normativa vigente di settore, con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione, alla tutela della balneazione, al rispetto dell’ambiente marino e dell’economia legale.

ma. ver.