21 ago 2025
MARINA VERDENELLI
Canoe e sup abusivi ai turisti. Una maxi multa al noleggiatore

Operazione del reparto operativo aeronavale della Finanza, nei guai un titolare a Sirolo. Sequestrati sedici mezzi che venivano affittati ai bagnanti. Una marea di controlli sul Conero.

Il reparto operativo aeronavale della guardia di finanza nelle nostre acque

Il reparto operativo aeronavale della guardia di finanza nelle nostre acque

Affittava canoe e sup senza averne l’autorizzazione. A scoprire un’associazione sportiva, dedita al noleggio ritenuto abusivo, è stata la guardia di finanza con il Roan, il reparto operativo aeronavale. I militari sono stati impegnati in diverse attività di controllo, aumentate soprattutto nell’ultimo mese e il 12 agosto scorso, mentre erano impegnati sul lungomare di Sirolo, hanno scoperto il noleggio abusivo di imbarcazioni. Il titolare, che è stato multato di quasi 1.400 euro (gli è stata contestata una violazione amministrativa), ha in gestione un rimessaggio e poteva affittare solo poche imbarcazioni, una tantum, non avviare una vera attività redditizia di noleggio per la quale serve una autorizzazione diversa. I finanziari hanno sequestrato 16 mezzi, 15 canoe e un sup, che venivano utilizzati a quello scopo, con tariffe orarie per il bagnante che le voleva utilizzare. Le imbarcazioni rimarranno sotto sequestro fino al pagamento della multa. L’operazione è stata porta a termite con la collaborazione del comando provinciale e con la Capitaneria di porto di Ancona. Durante gli ultimi controlli che il Roan ha effettuato permesso di identificare 102 persone e controllare 50 imbarcazioni. Proprio durante la verifica di una unità da diporto, i finanzieri hanno identificato uno straniero che era evaso dagli arresti domiciliari, un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato arrestato. Nel pieno della stagione estiva è stato innalzato il livello di attenzione per la tutela degli utenti del mare specialmente nelle aree a maggiore vocazione turistica e con un traffico marittimo intenso. Nel mese di agosto i finanzieri hanno intensificato la presenza per contrastare illeciti di natura economico finanziaria, prevenendo i traffici illeciti via mare e salvaguardare la sicurezza dei numerosi bagnanti e diportisti. Nel corso delle attività di servizio, il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, insieme alle stazioni navali di Ancona e di San Benedetto del Tronto, ha effettuato nell’ambito della circoscrizione di competenza, ben 66 missioni operative, con il coinvolgimento di 60 militari specializzati e di 11 mezzi navali tra guardacoste e vedette. L’attività di pattugliamento, svolta per oltre 2.700 miglia marine percorsa lungo le coste è stata finalizzata al controllo della normativa vigente di settore, con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione, alla tutela della balneazione, al rispetto dell’ambiente marino e dell’economia legale.

ma. ver.

