Canone agevolato: bando per 25 case

Nei primi mesi del 2025 a Fabriano uscirà il bando per la concessione di 25 appartamenti di edilizia a canone agevolato e si metteranno a terra gli interventi finanziati per circa un milione di euro dal Pnrr. In particolare riguardano cinque appartamenti per anziani autosufficienti a San Biagio, la vita autonoma di persone disabili in collaborazione con l’Unione montana, l’emergenza abitativa con quattro appartamenti messi a disposizione dal Comune e dall’associazione San Vincenzo de Paoli, la ristrutturazione del centro di accoglienza che funge da stazione di posta per persone senza fissa dimora, le dimissioni protette.

Nel 2025 proseguirà l’attivazione dei tirocini di inclusione sociale, che riguardano già più di 70 persone bisognose di un sostegno temporaneo, mentre prenderà il via il Centro Servizi anziani, uno sportello fisico e virtuale al quale l’anziano potrà rivolgersi per essere supportato in ogni esigenza e coinvolto in attività finalizzate alla longevità attiva. Partirà, inoltre, il servizio di taxi sociale, sempre rivolto agli anziani, mentre verrà potenziato il Centro di Aggregazione giovanile, sia in termini di attività che di orari e nuove modalità di fruizione. I giovani saranno coinvolti nei progetti "Costruire futuro" e "Comunità educanti", il primo destinato allo sviluppo di attività comuni, il secondo più rivolto al contrasto del disagio.