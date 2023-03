"Canone demaniale troppo alto: così chiudiamo"

Canone demaniale più che quintuplicato e così il Circo Marinaro rischia di issare un’insolita bandiera bianca, a dispetto di quelle multicolore utilizzate per le attività di vela in mare con cui fanno prendere il largo alle persone con disabilità.

La "Spada di Damocle" che adesso minaccia i volontari è nei 2.600 euro annui per la gestione in concessione del piccolo spicchio di arenile, compreso un chioschetto, all’altezza di via Goito.

Una cifra pressoché irraggiungibile - rispetto ai 500 euro del passato - per chi, autofinanziandosi, non riuscirebbe più ad assicurare una continuazione delle iniziative legate al mare, come lezioni e gite in barca a vela, ma anche culturali, teatrali e musicali, e sempre orientate all’inclusione, all’integrazione e all’accoglienza.

Tanto che un’ipotetica "chiusura" equivarrebbe ad una vera mazzata per tante persone con disabilità o in stato di disagio sociale e sostenute dall’encomiabile attività dello staff del Circo Marinaro.

"L’associazione Circo Marinaro esprime enorme preoccupazione per il considerevole aumento dell’importo del canone demaniale, avvenuto per decreto legge – fanno sapere alcuni dei volontari al Carlino -. La nostra è un’organizzazione no-profit (iscritta al Runts), le cui spese, canone demaniale, assicurazioni e piccole manutenzioni, sono sempre state sostenute con l’autotassazione da parte dei soci volontari".

E quindi palesano tutte le loro preoccupazioni: "A partire dal 2022 il canone annuo è passato da 500 a 2.600 euro, pesando sul bilancio tanto da compromettere il futuro della nostra associazione. Il Circo Marinaro, nato 10 anni fa, è una ricchezza per tutta la comunità, dentro e fuori Falconara: oltre ad ospitare i centri estivi comunali, accogliamo molteplici associazioni, cooperative sociali, famiglie, ed altre organizzazioni che operano, tutelandole, con le persone più fragili".

Più nel dettaglio: "Il nostro ruolo sociosanitario si è concretizzato con l’acquisizione dell’Hansa 303, imbarcazione che, date le caratteristiche tecniche e di sicurezza – spiegano i volontari –, permette di far navigare anche le persone con disabilità. A questa prima imbarcazione, ad inizio 2023 se n’è aggiunta una seconda, dall’Australia, così da poter soddisfare un maggior numero di utenti".

Da questo le richieste alle Istituzioni preposte, Authority e Ente falconarese: "Facciamo appello all’Autorità portuale, cui presto chiederemo un incontro, e al Comune di Falconara, dal quale aspettiamo una risposta da almeno sei mesi, affinché si trovi una soluzione accettabile e sostenibile".

Giacomo Giampieri