"Cantagiro, un laboratorio per scoprire nuovi talenti"

Stasera 16 finalisti sul palco di piazza Roma per la finale del Cantagiro 2025. Ognuno con il proprio inedito nell’evento che celebra la passione e il talento musicale, portando entusiasmo e vibrante atmosfera.

Per il secondo anno consecutivo Senigallia si conferma come capitale della musica, accogliendo giovani talenti pronti a esibirsi e lasciarsi conquistare dalle note.

I concorrenti arrivano da tutta Italia e anche dalle Marche come Mattia Ugolini, Chiara Martinella, Diego Lorenzetti, Maria Carmen Grieco, Emmanuele Onotri e Stella Montanari - Toscana: Debora Bizzarro e Mea. Appuntamento alle 21,15 con la serata che sarà condotta da Marco Zingaretti, accompagnato sul palco da ospiti di grande spessore come Grazia Di Michele e Piero Cassano. Non mancheranno momenti divertenti grazie a Gabriele Cirilli, comico molto noto al pubblico di Zelig e non solo.

Sarà possibile seguire la serata anche dal canale YouTube del Cantagiro. "Ricordiamo che per celebrare la conclusione dell’evento, verrà prodotta una compilation che includerà i brani di tutti i finalisti.

Il progetto discografico comprenderà anche i vincitori dei riconoscimenti speciali e delle menzioni d’onore, tra cui il Premio Sergio Bardotti, il Premio Radio Italia Anni 60, il Premio Little Tony, il Premio Mio e il Premio Opportunità.

"Il Cantagiro è un evento che celebra la passione e il talento musicale, portando entusiasmo e una vibrante e coinvolgente atmosfera" spiegano gli organizzatori.

Quella che volge è al termine è stata una settimana con 150 cantanti in gara per le varie categorie: la prima finale, dedicata alle categorie Junior e Baby e che ha visto esibirsi i giovani talenti del concorso fino ai 14 anni, si è svolta lo scorso 7 settembre. L’evento gode del sostegno di importanti partner tra cui Il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, il settimanale Mio, Radio Italia Anni 60, oltre al patrocinio di Unicef.

"Il Cantagiro si conferma un vero e proprio laboratorio artistico per i nuovi talenti. Il festival segue i giovani artisti nel loro percorso di crescita, offrendo un programma di formazione completo che include audizioni, masterclass e stage.

Questi percorsi sono tenuti da professionisti del settore come vocal coach, maestri di musica, autori e produttori discografici. Il progetto ha una "mission" ben precisa: supportare i giovani a livello nazionale" concludono gli organizzatori.