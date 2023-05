Cantamaggio e giochi per l’ultima giornata

Si chiude oggi la tre giorni del Wow festival a Castelfidardo, la sesta edizione di una rassegna che offre un pieno di note e di proposte ispirate alla musica della tradizione e all’allegria dell’organetto per trascinare in un vortice di balli popolari. Oggi è la volta del rito itinerante del Cantamaggio, dei giochi della tradizione, del concerto del Duo Bottasso e quello aperitivo della scuola civica Soprani, sempre in pieno centro storico. Oggi si celebra anche Santa Rita: in piazza Sant’Agostino dalle 21 esibizione della Fisorchestra marchigiana diretta dal maestro Daiana Dionisi. Tutti gli eventi odierni sono a ingresso gratuito.