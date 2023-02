Cantanti allo sbaraglio Oggi serata karaoke

È di nuovo tempo di karaoke al Santa Monica di Ancona. Il locale situato nell’area del PalaPrometeo Rossini anche questa sera rinnova il suo appuntamento con i ‘cantanti allo sbaraglio’, tanto per citare un altro format di straordinario successo (‘La corrida’). Microfoni aperti a partire dalle ore 22. La serata andrà avanti fino alle 2 del mattino, naturalmente in compagnia del maestro di cerimonie Piero Pirani, autentico specialista del genere. E’ ‘la serata infrasettimanale più divertente, leggera ed effervescente che ci sia’, assicurano gli organizzatori sulla pagina Facebook del Santa Monica. Per informazioni e prenotazioni: 071 2862577 e 3518846706 (solo messaggi Whatsapp).