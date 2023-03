"Cantanti allo sbaraglio" Serata al Santa Monica dedicata al karaoke

È di nuovo tempo di karaoke al Santa Monica di Ancona. Il locale situato nell’area del PalaPrometeo Rossini domani sera rinnova il suo appuntamento con i ‘cantanti allo sbaraglio’, tanto per citare un altro format di straordinario successo (‘La corrida’). Microfoni aperti a partire dalle 22. La serata andrà avanti fino alle 2 del mattino, naturalmente in compagnia del maestro di cerimonie Piero Pirani, autentico specialista del genere. È "la serata infrasettimanale più divertente, leggera ed effervescente che ci sia", assicurano gli organizzatori sulla pagina Facebook del Santa Monica. Per informazioni e prenotazioni: 071 2862577 e 3518846706 (solo messaggi WhatsApp).