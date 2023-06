Cantastorie racconta i personaggi del paese

Castelferretti riscopre i personaggi storici del paese, descritti da un inedito cantastorie, grazie a un evento organizzato da ‘La Bottega creativa’ del maestro Sandro Carloni in collaborazione con il Comune di Falconara. L’appuntamento è per domenica alle 21, all’auditorium Fallaci, con l’incontro ‘Il coniglio cantastorie racconta’. Le storie dei personaggi sono state tratte dai libri del giornalista Sirio Sebastianelli, scomparso nel 2005: ‘Gente di casa, gente di fuori’, ‘Storie per la storia’ e ‘I vecchi di una volta parlavano così’. Alla serata è stata invitata la figlia dell’autore, Laura Sebastianelli. I racconti saranno narrati da Luca Gabrielli e dal cantastorie poeta Sergio Badialetti, sottolineati dalla musica del maestro Katia Luzi e dai canti del gruppo folk La Staccia. Gli abiti sono stati messi a disposizione da ‘Il Palio dei Ronchi’. A curare la grafica sarà il professor Alberto Copparoni, audio e luci saranno a cura di Graziano Marchegiani, scenografia di Sandro Carloni, fotografia di Silvana Vici. Protagonista della serata sarà appunto il Coniglio cantastorie, un personaggio creato dall’artista scultore Sandro Carloni, che si ispira alla figura medievale del cantastorie.