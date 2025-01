Cantiere al Mercato delle Erbe: "Un indennizzo ai commercianti"

Calo dei clienti e dunque degli introiti, l’amministrazione comunale disponibile a mettere sul piatto un indennizzo del canone locativo a favore dei commercianti all’interno del Mercato delle Erbe. Le parti, Comune e operatori commerciali, rappresentati dalle associazioni di categoria a partire dalla Cna, starebbero trattando sulla base di una cifra complessiva che si aggirerebbe tra 50 e 60mila euro, a fronte di un canone annuale fissato a 80mila euro. Molto dipenderà dalla disponibilità delle casse di Palazzo del Popolo, davvero esigue in questa fase. La misura, qualora approvata dalla giunta (i distinguo infatti non mancano) rientrerà in una delle prime variazioni di bilancio che l’amministrazione ha in serbo di presentare alle commissioni e al consiglio comunale nel 2025 dopo aver approvato di fatto un previsionale spoglio: "Il calo di clienti nel primo anno del cantiere per il restyling del mercato, quanto mai necessario, c’è stato – spiega Andrea Cantori della Cna di Ancona – Sapevamo tutti, compresi i negozianti, che sarebbero stati due anni molto difficili e con ferite profonde. Il cantiere sta andando avanti nella maniera resa possibile da un intervento così delicato, ossia con la presenza dei commercianti dentro la struttura. Con l’impresa c’è un buon dialogo, l’impegno non manca e il confronto sui disservizi costante. In sede preliminare c’era stato un dibattito aperto sulla decisione da prendere: restare dentro durante i lavori o delocalizzare in varie sedi (un edificio nei pressi dell’uscita al piano 1 del mercato, lato via Magenta, e all’interno dell’edificio dell’ex Metro on corso Mazzini, ndr). Alla fine hanno optato per la prima ipotesi perché la seconda avrebbe avuto una serie di effetti collaterali insormontabili, dai costi ai tempi, col rischio di depauperare anni di lavoro. Una scelta ormai fatta, adesso c’è bisogno di un sacrificio e di tanta buona volontà da parte di tutti, ma l’appello di tutti noi è diretto agli utenti e alla cittadinanza: continuate a fare spesa al Mercato delle Erbe, un patrimonio da tutelare".

Nel complesso gli operatori attivi lì dentro sono una quarantina divisi su vari fronti di vendita, dal pesce alle ‘contadine’, tra negozi e banchi. Il canone annuale è suddiviso tra le attività che pagano a seconda degli spazi a disposizione, si va da poche centinaia di euro ad alcune migliaia per le attività più grandi: "In effetti la possibilità di un ristoro per gli operatori del Mercato delle Erbe è concreta, ma dipenderà dal dialogo, per ora costante e proficuo col Comune – aggiunge Cantori – Sarebbe un indennizzo ai sacrifici fatti durante questo lungo periodo. In attesa della nuova struttura che prevede quei due famosi ‘grandi acquari’ dedicati alla vendita dei prodotti ittici che saranno, al tempo stesso, la base delle attività di somministrazione al piano 1".