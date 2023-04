Cantiere al viale e stop al traffico: scoppia la protesta

Quasi due mesi e mezzo (da lunedì’ prossimo) di chiusura del viale della Vittoria per il cantiere del cavalcavia con riapertura solo a scuole finite: divampa la polemica. C’è chi resta convinto che si potrebbe consentire un passaggio magari ad una sola corsia a senso unico alternato. E l’opposizione si dice pronta alla raccolta firme: "La chiusura del viale della Vittoria all’altezza del cavalcavia dal 17 Aprile al 30 Giugno – rimarcano da Orizzonte Jesi e Riformisti per Jesi i quali hanno unito un patto staccandosi dall’altra parte di opposizione JesiAmo – arriva come un fulmine a ciel sereno. Nessuna informazione preventiva né in consiglio comunale, né ai cittadini. Soltanto decisioni prese dall’alto, da un’amministrazione che millanta partecipazione ma si dimentica di spiegare ai propri cittadini le criticità che dovranno subire ed omette i disagi che a spiegarli, ci si rimette un po’ in quanto ad immagine. Chiediamo al sindaco di intervenire immediatamente e bloccare questa soluzione scellerata. Informi la città sulle motivazioni di una chiusura ora e non al termine delle attività scolastiche, informi su eventuali problematiche e si impegni a trovare subito soluzioni alternative. È sotto gli occhi di tutta la città come i lavori stiano andando a rilento o comunque non ci siano le necessarie maestranze che un’opera del genere richiederebbe per essere completata nel più breve tempo possibile. Se le risposte non arriveranno entro questa settimana avvieremo una raccolta firme coinvolgendo tutta la città". Da JesiAmo invece si accendono i riflettori sul quartiere San Giuseppe dopo l’infuocata assemblea della giunta con i cittadini: "Non comprendiamo le parole del sindaco Fiordelmondo e della maggioranza sul sottolineare in maniera insistente che i quartieri siano stati abbandonati, una mancanza di relazioni, con l’accusa alla Giunta precedente di averne snobbato le criticità quando poi vengono presentati nelle varie assemblee progetti pensati e finanziati con fondi voluti e trovati proprio dalla ex maggioranza. Questa è una contraddizione palese che denota poca onestà intellettuale e sembra essere esercitata più per convincere se stessi: Pinqua con i progetti del Granita e di Porta Valle, palestra Carbonari, ma anche lo stesso parcheggio San Giuseppe, ne sono la dimostrazione: tutti progetti presentati nel 2021". Poi sulla torre Erap: "E’ una vicenda iniziata nel 2011, Bacci a quel tempo non pensava nemmeno di candidarsi a sindaco".

Sara Ferreri