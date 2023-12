"Cantiere all’ex cinema Concerto, altri 30 giorni e lavori terminati"

Il sindaco Simone Pugnaloni ha svolto un sopralluogo al cantiere dell’ex cinema Concerto di Osimo prima della pausa per le festività natalizie. "Salvo nuovi imprevisti, ci vorranno altri 30 giorni lavorativi per completare il cantiere – ha detto –. Quello nella sala proiezioni è stato già portato a termine in realtà. Sono stati montati infissi, servizi igienici, attrezzature digitali e siamo solo in attesa della consegna del maxischermo. I lavori si stanno concentrando sul vialetto adiacente alla sala cinematografica, che lo separerà dal mercato coperto che sarà uno spazio sempre aperto a tutti e con collegamento a piazza delle erbe, ma fungerà anche da scivolo come uscita per i diversamente abili. Capisco che impiegare otto anni per un cantiere da circa mezzo milione di euro non sia una cosa normale, io per primo ho contestato la situazione con le parti coinvolte, ma purtroppo vista la delicatezza dell’area e del progetto sono emersi più imprevisti in questi anni. Tra le varie cose sono subentrati diversi pareri da parte della Soprintendenza, con nuovi stop ad ogni cambio di funzionario nel corso degli anni. Avevamo ipotizzato di aprire la sala cinematografica, che fungerà da auditorium con 99 posti, prima di realizzare il vialetto accanto, ma con i tecnici abbiamo preferito attendere, sia per questioni estetiche del complesso sia perché il vialetto avrebbe potuto rappresentare, come nei fatti sarà, l’uscita per diversamente abili. Coinvolgeremo la Asso nella nuova gestione".