Cantiere delle Marche, c’è l’ok all’ampliamento

Il Cantiere delle Marche si allarga ancora e aumenta il suo volume produttivo, ma per farlo c’era bisogno di un primo passaggio amministrativo. La delibera per concedere il via libera alla variante di un terzo capannone di produzione all’interno dell’area di proprietà alla Zipa è passata ieri in Commissione e adesso si attende soltanto il pro-forma della seduta consiliare che dovrà approvare l’atto. Delibera che è passata all’unanimità in tutte e due le commissioni riunite, la II e la VIII (urbanistica e commercio), con maggioranza e opposizione che hanno votato favorevolmente dopo l’esposizione tecnica dell’assessore competente, Angelo Eliantonio.

Nessuno scontro dunque dopo le scaramucce del giorno prima sul tema delle aule di studio per gli universitari anconetani. In pratica la variante si è resa necessaria in quanto alla direzione del brand della nautica di lusso anconetano serviva la possibilità di erigere un terzo plesso (al secondo era stato dato il via libera nel 2021 durante la scorsa sindacatura di Valeria Mancinelli) in grado di avere una misura in altezza superiore ai 15 metri. Questo per consentire al cantiere dorico di realizzare i propri prodotti richiestissimi in tutto il mondo potendo utilizzare senza problemi il carroponte che misura appunto 15 metri.

La direzione del Cantiere delle Marche ha seguito tutti i passaggi autorizzativi ricevendo l’ok da parte di vigli del fuoco, Autorità di sistema portuale, Agenzia delle Dogane e così via. In aula ieri durante la seduta della commissione anche il resto della dirigenza dell’assessorato di Eliantonio compreso il Rup.

Dunque, adesso si attende soltanto il pro-forma della seduta consiliare che dovrà approvare l’atto.