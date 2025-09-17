Cantiere ex Stracca, via Montebello ancora a senso unico: "Cerchiamo soluzioni"

Via la gru del fallito cantiere all’ex Stracca, ma la viabilità lungo via Montebello resta a senso unico nel tratto dall’angolo di via Simeoni a salire verso l’incrocio con via Veneto: "Gli uffici, in particolare quello della viabilità, stanno studiando possibili soluzioni alternative – ha risposto l’assessore con delega alla viabilità, Giovanni Zinni all’interrogazione di Edoardo Carboni (Pd) – Secondo il comandante della polizia locale, Marco Caglioti, riattivare il doppio senso in quel tratto di via Montebello avrebbe ripercussioni negative su via San Martino alla luce del via dei lavori all’ex Ipsia e quelli in corso al Palaveneto. Intanto con la rimozione della gru abbiamo recuperato dodici stalli per i residenti della zona, ma per loro abbiamo in mente alcune soluzioni importanti a livello della sosta. Tempo qualche mese e potremo annunciare dei provvedimenti molto importanti in loro supporto, sperando che i lavori al Palaveneto procedano in maniera più veloce (è un progetto legato al Pnrr e dovrebbe essere chiuso e rendicontato entro giugno 2026, ndr)".

Intanto la viabilità lì non cambia, resta il senso unico a salire e la necessità di fare un giro lungo per i residenti di via Curtatone obbligati a girare a sinistra all’innesto di via Montebello.