Cantiere finito, mancano le mattonelle

Cantiere finito, lavori a metà. È quanto succede in via XXIX Settembre, prima di arrivare a Porta Pia, nell’area compresa tra la rotonda di via Marconi (all’altezza della galleria San Martino) e la fine di corso Stamira, a due passi da piazza della Repubblica. Qui, passeggiando sotto il palazzo della Banca d’Italia e proseguendo in direzione di Porta Pia – ancora interessata dal cantiere di riqualificazione del waterfront – si può notare a terra che i lavori sembrano tutt’altro che terminati. Bella la nuova balaustra bianca, discutibili (per qualcuno) i pannelli di vetro, ma a stonare sono le mattonelle mancanti sulla parte finale del marciapiede (lato mare). Infatti, il camminamento predisposto per pedoni e biciclette risulta manchevole di una lunga serie di piastrelle. Dalla statua di Traiano fino a Porta Pia (800 metri di percorso), tutta la parte che costeggia la balaustra bianca presenta una pavimentazione sconnessa. "Si saranno scordati le mattonelle" - scherza un passante mentre fotografiamo l’area. E ancora: "Secondo me, le hanno finite" ironizza la signora Anna Maria, a passeggio col cane. Una via, questa, che il Comune, sul suo sito internet (alla sezione dedicata alla riqualificazione del waterfront), definisce "snodo urbano di rilevante importanza storica". E ancora: "In generale – si legge online – si prevede il recupero delle pavimentazioni esistenti di pregio con integrazioni di quelle non coerenti o lesionate". Certo è che le transenne, in quella parte di via XXIX Settembre, non ci sono più. Che la pavimentazione di quella via "storica" debba rimanere così?

Nicolò Moricci