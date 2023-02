Cantiere in via Roma "Così strada pericolosa"

Brusche frenate e anche incidenti, uno dei quali con ferito, fortunatamente non grave. Siamo in via Roma poco prima l’ex bar Parò dove la strada si stringe da almeno un paio di settimane per la presenza di un cantiere di ristrutturazione di una casa che sorge proprio accanto alla sede stradale. Da qui sale la protesta degli automobilisti per quella che percepiscono come una vera anomalia. Il semaforo fisso presente proprio accanto alla casa dove c’è ora il cantiere resta funzionante (serve all’attraversamento pedonale proprio dei residenti), ma appena un metro dopo (uscendo dalla città) è stato posizionato quello provvisorio che consente il senso unico alternato. Capita spesso però che il semaforo fisso più visibile da che sopraggiunge rispetto all’altro sia verde e così i mezzi in transito proseguono, salvo accorgersi appena sotto che il semaforo provvisorio è invece rosso. Una situazione ritenuta "pericolosa" per molti cittadini che hanno segnalato il fatto anche in Comune. Nei giorni scorsi uno scontro tra due auto in questo tratto dove le auto a volte procedono a velocità sostenute. La richiesta al Comune è di intervenire per mettere in sicurezza il tratto.