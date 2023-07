Cantiere, infortuni a raffica "In piazza per la sicurezza"

Lavoratori e sindacati metalmeccanici manifestano davanti alla prefettura per chiedere investimenti e nuove politiche industriali, la tutela del posto di lavoro, migliori condizioni di lavoro e sicurezza. Anche un riuscito flash mob organizzato dalla Fiom (l’evento ha visto l’adesione di tutte le sigle sindacali unitarie oltre la Fiom-Cgil, dunque la Fim-Cisl e Uil-Uilm) tra fumogeni, cori da stadio e una scenografia coinvolgente per testimoniare i rischi del mestiere. E proprio sulla sicurezza emergono dettagli preoccupanti su quanto è accaduto la scorsa settimana all’interno del più grande stabilimento industriale metalmeccanico delle Marche, la Fincantieri di Ancona. Una settimana davvero nera, con ben 6 infortuni tra cui uno gravissimo dove si è letteralmente sfiorata la tragedia. Il fatto è successo pochissimi giorni fa quando una lastra di vetro spessa due centimetri si è staccata a bordo della nave precipitando verso il basso di tre ponti, una decine di metri circa, andando a colpire il braccio di un operaio di una delle ditte esterne in appalto. L’uomo ha riportato una seria frattura all’arto ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Poteva andare molto peggio per lui: "Stavo lavorando in quella zona l’altro giorno quando la lastra si è staccata ed è finita di sotto colpendo quel poveretto _ racconta un lavoratore del cantiere navale _. sarebbero bastati pochi centimetri in più e la lastra lo avrebbe colpito in pieno, sulla testa o sul corpo e per lui non ci sarebbe stato scampo. La frattura al braccio è molto seria, speriamo possa riprendere presto a lavorare". Il problema è che, paradossalmente, con una calo evidente degli ordinativi nel 2023 rispetto agli ultimi otto anni e dunque meno lavoro in cantiere, gli infortuni siano nettamente aumentati. L’ultima settimana è stata emblematica in tal senso dentro lo stabilimento del gruppo di Trieste: "Non sappiamo quali siano le cause del fenomeno, sta di fatto che gli episodi sono in drastico aumento e i sei casi in pochi giorni ci dicono che le cose dentro il cantiere navale non vanno affatto bene _ aggiunge uno dei delegati Rsu _. Dei sei infortuni cinque hanno visto protagonisti altrettanti lavoratori delle ditte in appalto e in un caso un operaio diretto Fincantieri. Non c’è da meravigliarsi, d’altronde il rapporto degli operai tra diretti ed esterni è meno di 1 a 10. Di operai assunti da Fincantieri ne restano circa 260 a fronte di 3.500 addetti degli appalti. Formazione, cultura della sicurezza, tempi di lavorazione sono le cause degli incidenti, fino a quando non ci scapperà il morto". Anche su questo i metalmeccanici hanno manifestato ieri nel cuore di Ancona: "Occorre rimettere al centro del Paese e delle Marche il lavoro industriale per realizzare una transizione sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale, bisogna aumentare i salari delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. Per queste ragioni Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato lo sciopero e il presidio davanti alla Prefettura _ affermano i sindacati _. Il presidio apre un percorso unitario di mobilitazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro".