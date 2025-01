Cantiere irregolare. Lavori bloccati e maxi multa

I carabinieri della Compagnia di Senigallia, avvalendosi delle competenze specialistiche dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Ancona, martedì hanno effettuato controlli congiunti ai cantieri edili, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza. I controlli, che rientrano in una più ampia strategia di contrasto agli incidenti sul lavoro voluta dal Comando Provinciale di via della Montagnola, sono stati indirizzati nello specifico su un cantiere ubicato nell’abitato di Senigallia.

All’esito dell’ispezione, i militari hanno riscontrato una serie di irregolarità relative alla mancata messa in sicurezza di alcune aperture sul vuoto, alla corretta installazione dell’impiantistica elettrica di cantiere e alla certificazione dei ponteggi, per le quali hanno disposto l’immediata sospensione delle attività sino a completa rimozione delle infrazioni rilevate. Contestualmente sono state elevate sanzioni per circa 27mila euro a carico del responsabile di cantiere e delle ditte operanti a vario titolo al suo interno.

Negli ultimi mesi sono stati diversi i controlli effettuati dalle forze dell’ordine in alcuni cantieri della città: tra questi, alcuni che, dopo essere stati sanzionati, sono rimasti chiusi per alcuni giorni in attesa della messa a norma.