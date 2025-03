Cantiere Maiolati: scuole, cimiteri e casa di Spontini

L’amministrazione comuanle fa il punto dei lavori terminati e di quelli in via di comp’letamento. È stato completato il rifacimento dei marciapiedi in via Carducci e sono quasi terminati quelli in via Trento, a Moie. Una delle tappe più importanti - un’opera la cui consegna è prevista per il mese di maggio – è il completamento del quinto e ultimo lotto del Polo scolastico Mics di via Venezia. Il sindaco Tiziano Consoli sottolinea come "stiamo parlando di circa 11 milioni di investimenti per il nostro Comune fra Polo scolastico, nuovo cimitero, progetto Pinqua e ristrutturazione della Casa natale di Gaspare Spontini. E ho citato solo quelli più significativi dal punto di vista economico, cui si aggiungono tanti altri interventi che dimostrano una significativa vivacità in termini di investimenti per infrastrutture e servizi". Il consigliere delegato ai Lavori pubblici Mirko Ferretti spiega come "l’ultimo lotto del Polo scolastico abbia richiesto un finanziamento di 2,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni impegnati dal bilancio comunale". Un’opera strategica in corso di realizzazione è il nuovo cimitero di via Torrette, che dovrebbe essere consegnato entro il mese di giugno. Fra i lavori pubblici in programma ce n’è anche uno che acquista una grande valenza dal punto di vista culturale: il recupero funzionale della casa dove è nato Gaspare Spontini e dell’immobile adiacente. In via di completamento, poi, si sono i lavori per la sistemazione della frana al Colle Celeste.