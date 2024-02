Cantiere nel parco della Materna. Il sindaco rassicura le famiglie: "Incontriamoci in Comune"

Se i rapporti tra amministrazione, famiglie e scuola sembravano essersi incrinati dopo lo stop imposto dai genitori all’avvio del cantiere per la costruzione dell’asilo nido nel cortile della materna Alba Serena, ci ha pensato il sindaco Daniele Silvetti a calmare gli animi fornendo un’importante rassicurazione: "Stiamo fissando un incontro in Comune per la prossima settimana. Riceverò una delegazione". E ovvero, quella promessa fatta dall’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini sarà mantenuta dalla Giunta, con l’obiettivo di trovare una soluzione alle istanze dei cento bambini costretti a convivere, nei prossimi due anni, con un cantiere in più e un giardino in meno. Mercoledì mamme e papà si erano frapposti pacificamente agli operai arrivati nel plesso di via Misa, a Torrette, per smontare i giochi e iniziare a perimetrare l’area di intervento. Niente da fare, "i giochi non si toccano", avevano detto i genitori. Uscita la notizia, sul posto erano arrivati lo stesso Tombolini e il dirigente Stefano Capannelli.

Ieri, invece, la svolta nelle parole del primo cittadino, che era stato sollecitato dalle famiglie "a non fare come la precedente amministrazione", che ha finanziato il progetto con il Pnrr, ma che è portato avanti proprio da Silvetti e soci: la riunione si farà. Oltre alla quota politica, dovrebbero prenderne parte alcuni genitori e maestre. Non è ancora confermata la presenza della dirigente scolastica del Comprensivo Ancona Nord, Lorella Cionchetti.

Di confermato, ad oggi, c’è la convocazione di un’assemblea aperta alle famiglie dei bimbi dell’Alba Serena (ore 17), per programmare idee e contenuti da portare a Palazzo del Popolo. Sicché il progetto difficilmente subirà uno stop, la priorità è ottenere la messa a norma le due aree verdi presenti attorno alla materna. Ora non utilizzabili, ma che, un domani, fungerebbero da compensazione al giardino "occupato" dal nido.

Giacomo Giampieri