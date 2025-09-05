Cantiere Pallacanestro Jesi: "Tanti giovani ’affamati’"

Due settimane dall’inizio della preparazione, due settimane, poco più, per la prima palla a due della stagione (esordio in campionato sabato 27 al PalaTriccoli vs Gualdo Tadino): coach Domenico Sorgentone primi riscontri e prime impressioni sulla Pallacanestro Jesi. "Senz’altro positive: ho trovato un gruppo con grande voglia di lavorare, unica nota stonata la serie di infortuni, più o meno significativi, che stanno condizionando la preparazione, motivo per cui siamo stati costretti a rinviare l’amichevole del 2 settembre a Gualdo. Per il resto – la sintesi del tecnico abruzzese al suo esordio sulla panchina della neonata società jesina – ho il piacere di allenare un gruppo di ragazzi ‘affamati’, la maggior parte giovani in via di esplosione con voglia di arrivare".

A Jesi per la prima volta in una carriera che sfiora il mezzo secolo, che ambiente ha trovato?"Jesi è una città di basket, non lo scopro io, qui ho trovato una società seria, dirigenti esperti e affidabili e un ambiente motivato, ho incontrato gruppi di tifosi che sono venuti a salutarci il giorno del raduno è stato un vero piacere ma non mi ha sorpreso in qualche modo ce lo aspettavamo".

Panoramica sul campionato e il ruolo della Pallacanestro Jesi."Rispetto all’anno scorso mi sembra più livellato verso l’alto, non ci sono squadre deboli, forse qualche big in meno... Vedo bene le due di Recanati, la fisicità impressionante della Virtus Civitanova, Matelica ha cambiato qualcosa ma resta tra le favorite, al Sud ci sono Termoli e Bisceglie molto attrezzate. Ci sarà da lottare. Al momento siamo un cantiere aperto, squadra completamente nuova, nessuno ha mai giocato con l’altro, glisserei sul nostro ruolo l’unica certezza che ho è che questa è una squadra con margini di miglioramento notevoli che mi auguro di vedere partita dopo partita".

Sette marchigiane ai nastri di partenza, derby a bizzeffe, non male per tenere desta l’attenzione degli appassionati."Qui non esistono precedenti come i derby tra Aurora e Fabriano, proveremo a crearne di nuovi e possibilmente altrettanto stimolanti".

Lei è arrivato a Jesi preceduto dalla fama di specialista in promozioni (11 in carriera di cui 6 dalla B), una responsabilità non contemplata?"In questo momento l’unico pensiero va alla squadra, giovane e col giusto talento, ragazzi di 20-22 anni che non vanno caricati di eccessive responsabilità e ai quali deve essere concessa la possibilità di sbagliare senza fargli pesare niente".

Gianni Angelucci