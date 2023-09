Cantiere pericoloso, ancora nessun intervento

Era il weekend di Ferragosto quando è stata sfiorata la tragedia a Osimo. Un 12enne è caduto in quello che sarebbe stato il vano ascensore di una delle strutture incompiute nel cantiere di via Fanfani. Il sindaco dopo pochi giorni ha emesso un’ordinanza per far mettere in sicurezza tutta l’area. L’avvocato Francesco Napolitano, cui l’ordinanza è rivolta in qualità di custode giudiziario dell’area, aveva annunciato un sopralluogo: "Ottempereremo di certo all’ordinanza sindacale. Faremo pulire l’area per l’ennesima volta e rimetteremo apposto tutto dove i vandali hanno devastato, con la speranza che, se non alla prima asta, qualcuno acquisti finalmente l’intero complesso", aveva detto. Ma dopo il sopralluogo i residenti e non solo sono ancora in attesa che i lavori inizino mentre la rabbia sale. "Vorremmo non far perdere l’attenzione su questo posto, sono passati tanti giorni da quando un ragazzino di 12 anni è caduto nella tromba dell’ascensore e per sua fortuna è vivo – dicono –. Dopo aver fatto fare un sopralluogo da un perito, il giudice non avrebbe ancora dato l’ok per iniziare i lavori e intanto noi residenti aspettiamo. Ricordo che siamo fortunati a Osimo perché se un posto così in una città del Nord Italia sarebbe già occupato da persone senza fissa dimora". Il documento a firma sindacale porta con sé la necessità della massima urgenza per prevenire pericoli e per garantire la tutela dell’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. "La recinzione non risultava idonea ad evitare l’accesso all’interno del cantiere perché in alcune parti non era perfettamente chiusa, i balconi e le scale della costruzione non erano in sicurezza (privi di protezione), il vano ascensore non lo stesso, era presente un pozzo pieno d’acqua e coperto all’estremità superiore con solo delle tavole presumibilmente spostate da ignote e l’area risulta lasciata incolta da diverso tempo e invasa da animali (ratti e non solo) che crea problemi igienico sanitari", si legge nel documento che dispone che la polizia locale vigili sulla sua esecuzione. Il ragazzino, caduto mentre giocava introducendosi nella struttura in abbandono, ha riportato contusioni al volto e agli arti e, trasportato al pronto soccorso del Salesi, gli sono stati refertati 10 giorni di prognosi.