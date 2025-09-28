Cantieri aperti in città e nelle frazioni

Al via diversi cantieri nelle frazioni e nel capoluogo. "Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria sulla strada interna della frazione di Albacina – annunciano dall’amministrazione comunale -. Un’opera che nasce dal piano di ripristino dei danni causati dall’alluvione del 2022, con l’obiettivo di ristabilire la sicurezza e la fruibilità della viabilità. L’importo complessivo dei lavori è di 81mila euro". Nel frattempo sono partiti i lavori per il rifacimento della copertura nella sede della Protezione civile di Fabriano.

"Un intervento – spiegano dal Comune - che nasce dal piano di ripristino dei danni causati dall’alluvione del 2022, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la struttura e garantirne l’operatività in ogni condizione".

Ma non è tutto: sono Iniziati anche gli interventi di manutenzione straordinaria sulla strada della frazione Vallina per un importo complessivo di 180mila euro. "Un’opera importante che nasce dal piano di ripristino dei danni causati dall’alluvione del 2022 e che punta a migliorare sicurezza e viabilità".

Nell’ultimo consiglio è stata approvata la variazione di bilancio che movimenta circa 2,2 milioni di euro tra impiego dell’avanzo di amministrazione ed entrate/spese per progetti che il Comune ha vinto grazie alla partecipazione a bandi. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ammonta a 801.351 euro e riguarda le seguenti voci: 96mila euro per cofinanziare il progetto della piazzetta Gentile, che dovrebbe nascere dall’abbattimento del capannone di via Le Povere, 20mila euro per il completamento dei lavori all’asilo Arcobaleno, 35mila per l’installazione del fotovoltaico al Foro Boario, 150mila per gli arredi del PalaGuerrieri in ristrutturazione, 30mila per cambiare le persiane della Residenza Santa Caterina; 400mila euro quale trasferimento coercitivo allo Stato per il pagamento di una sentenza della Corte europea riferita a fatti risalenti agli anni Ottanta.

E ancora 45mila euro per acquisto licenze e software del Ced e 24.500 per l’attivazione della Comunità energetica rinnovabile per la quale il Comune ha introitato un milione e 135mila euro. Si tratta del progetto presentato nel 2022 dall’Amministrazione comunale, appena insediata, a valere sul programma Next Appennino, che finanziava la realizzazione di impianti di energia rinnovabile attraverso la condivisione di energia tra soggetti pubblici e privati. Il progetto del valore di 2.839.177 euro è stato finanziato per il 40%, mentre la parte restante deriverà da finanza di progetto. Esso consentirà di realizzare 46 impianti energetici sugli edifici pubblici di proprietà comunale per una potenza totale di circa 1 MW.

Sara Ferreri