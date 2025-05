Cantieri edili, sicurezza grazie alla prevenzione e all’intelligenza artificiale

"Nuovi scenari per la sicurezza nei cantieri edili" è il titolo del ciclo di 11 seminari formativi dedicato al mondo dell’edilizia, imprenditori e dipendenti, organizzato da Edilart Marche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche insieme alla Cassa Edile delle Marche, che si conclude oggi, martedì 27 maggio ad Ancona. Coerentemente con i suoi principi statutari Edilart Marche, rispondendo ad un Avviso Pubblico della Regione Marche, ha presentato un percorso multidisciplinare di progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria, in attuazione dell’Accordo Quadro tra Inail e Conferenza delle Regioni e Province autonome. Finanziato con un contributo di 50mila euro, il roadshow durato esattamente 8 mesi si è articolato in 11 incontri di 4 ore ciascuno nelle 5 province toccando i comuni di Pesaro, Fano, Civitanova Marche, Corridonia, Servigliano, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno oltre a tre appuntamenti ad Ancona. Per ciascun evento seminariale era previsto un numero di partecipanti pari a 25 anche se i numeri finali sono quasi raddoppiati con circa 500 presenti certificati. Si tratta di lavoratori con i requisiti per essere lavoratori e preposti di imprese operanti nei settori edilizia costruzioni (classificazione ATECO F41 – Costruzione di Edifici, F42 – Ingegneria Civile, F43 – Lavori di Costruzione Specializzati). I macrotemi al centro del percorso formativo hanno riguardato "l’Intelligenza Artificiale – tecnologie avanzate a supporto della Prevenzione", la "Salute sul Lavoro" e gli "Aspetti Relazionali" e previsto la presenza di illustri docenti e formatori. Il settore delle costruzioni resta quello tra i più a rischio di infortuni e l’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering che ha fotografato il rischio infortunistico nelle regioni italiane, pone le Marche a rischio Giallo, con un’incidenza infortunistica moderata. L’identikit del lavoratore più a rischio è maschio, italiano, tra i 45-54 anni. Nei cantieri per la ricostruzione post sisma 2016 non si è segnalata finora nessuna morte grazie anche al grande lavoro che Edilart Marche e C.Ed.A.M. insieme alle organizzazioni datoriali e sindacali effettuano ogni giorno. Non si tratta solo di adempiere a obblighi di legge ma di garantire un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo scongiurando le morti e gli infortuni puntando sulla prevenzione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e gli esoscheletri.