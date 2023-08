Cantieri fermi, i costi aumentano Sacello, passerella del Vanvitelli e Casa del Capitano: in vacanza

Sacello Medievale, Casa del Capitano e soprattutto la passerella pedonale che collega lungomare Vanvitelli all’area portuale: cantieri fermi per le vacanze estive, slittano i tempi e il costo dell’opera aumenta, per cui si è resa necessaria una variante in corso d’opera.

Brutte notizie per l’opera iniziata dalla vecchia amministrazione e attualmente in corso d’opera. Previsto un aumento contrattuale del 7,5% dell’importo originale di uno dei tre stralci dell’intervento, nello specifico il sacello che si trova al fianco del Palazzo degli Anziani, un’opera che costava più di mezzo milione di euro.

A proposito di lavori e di ritardi, è stata deliberata la proroga di due mesi per la fine dei lavori del primo stralcio, anche qui sono tre quelli complessivi, per il restauro della scalinata del Passetto. La prima parte dei lavori doveva essere terminata prima di Ferragosto, invece saranno necessari altri sessanta giorni e scadenza adesso fissata alla metà di ottobre.

Tornando all’intervento sul Sacello Medievale, nel corso dei lavori si sono presentati alcuni imprevisti di vario genere, a partire dal rinvenimento di alcuni reperti archeologici, nello specifico tratti di fondazioni di palazzi storici.

Ovviamente è intervenuta la Soprintendenza archeologica e delle Belle Arti delle Marche. Oltre a questo, cosa che accade pressoché in tutti i cantieri aperti nel centro storico della città, si è presentato un altro problema classico, cioè lo spostamento delle condotte di alcune utenze, nello specifico della rete gas di Edma e dell’acqua per Vivaservizi.

Interferenze che sono emerse nel tratto di realizzazione della nuova passerella pedonale che adesso andrà demolita e ricostruita, forse in un’altra posizione.

Da qui la necessità di redigere una perizia di variante in corso d’opera che ha provocato l’aumento del costo complessivo, sia dei costi che delle giornate di lavoro.

Già previsto un prolungamento contrattuale di 76 giorni, con l’appalto che dovrebbe essere chiuso entro ottobre, inizio novembre.

Il dettaglio della passerella pedonale provocherà un problema non di poco conto in vista della Festa del Mare del 2 e 3 settembre prossimi.

Uno degli ingressi verrà dunque meno, costringendo gli organizzatori a utilizzare soltanto il passaggio di Portella Santa Maria. I lavori di ripristino, considerando anche la pausa che l’impresa si è voluta prendere in questo mese di agosto, non saranno certamente conclusi per l’inizio della Festa del Mare.

Un’altra conseguenza è lo slittamento dei lavori anche per quanto concerne la Casa del Capitano.

La settimana scorsa l’assessore alla cultura, Anna Maria Bertini, aveva annunciato che a settembre l’opera sarebbe stata conclusa.

Alla luce di quanto successo è quasi certo che anche quella scadenza non potrà essere rispettata.

