Cantieri, fiacca d’agosto. Verrocchio "incompiuto"

Fiacca d’agosto. A risentirne sono anche i cantieri per una serie di opere molto importanti per la città, a partire dall’autostazione Verrocchio, un appalto giunto a un punto di non ritorno, passando per il nuovo mercato del Piano, il Palaveneto, la galleria del Risorgimento. Ieri mattina, 18 agosto, i cancelli dei principali cantieri pubblici erano chiusi. Detto dello stadio Dorico in un altro articolo, la situazione più delicata è senza dubbio l’ex fornace Verrocchio a due passi dalla stazione ferroviaria, a tutti gli effetti a rischio ‘incompiuta’.

Come detto dall’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, in un’intervista al Carlino di un paio di settimane fa, l’inizio di settembre potrebbe rappresentare un punto di svolta, nel bene e nel male, per l’opera. La direzione lavori pubblici ha presentato una sorta di ultimatum alla ditta incaricata dei lavori: o accetta le condizioni previste, riprende i lavori e consegna il cantiere entro il 31 dicembre 2025 oppure si va alla rescissione del contratto e al via delle cause. A quel punto l’autostazione – i cui lavori sono davvero quasi conclusi - resterebbe un miraggio e a risentirne sarebbe anche la mobilità e il trasporto pubblico locale.

A piazza d’Armi le cose non vanno così male, ma anche qui siamo di fronte a un cantiere capriccioso che ha già iniziato ad accumulare ritardi rispetto alla tabella di marcia. Dopo la sospensione dei lavori alcuni mesi or sono, poi ripresi, adesso le cose procedono a rilento; ieri il cantiere era chiuso e sigillato, ma nei prossimi giorni dovrebbe riprendere. Il Comune, una volta terminato il primo stralcio e trasferite le attività commerciali nella nuova struttura mercatale, entro il 2026, dovrà occuparsi della seconda parte e tessere i contatti per coinvolgere i privati.

Se per il Palaveneto, uno dei pezzi del Bando di Rigenerazione Urbana poi convogliato nel Pnrr, le chiavi devono essere riconsegnate tra marzo e giugno 2026, qualche ritardo si è accumulato sulla galleria del Risorgimento. Stiamo parlando della prima opera totalmente targata ‘Silvetti’ a essere conclusa (se la gioca con piazza della Repubblica, tutti gli altri cantieri sono stati ereditati dalla vecchia giunta Mancinelli), ma anche qui sono intervenuti intralci in corso d’opera. L’ultimo sotto forma di variante che sposterà la consegna del cantiere a fine agosto, anche se appare difficile mantenere anche quella scadenza così prossima.