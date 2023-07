Cantieri, green, scuole Un anno di Fiordelmondo

È diventato sindaco il 26 giugno dello scorso anno ma esattamente un anno fa la sua giunta è diventata operativa. Lorenzo Fiordelmondo traccia un bilancio del primo anno da sindaco.

Fiordelmondo, tre aggettivi per definire questo primo anno da primo cittadino?

"È stato un anno importante dal punto di vista dell’esperienza personale. Un anno di cambiamenti non solo nelle persone ma all’interno di una città che cambia. Stiamo entrando nell’ottica della programmazione per uscire da un’agenda dettata dall’emergenza. Una relazione costante con gli uffici e i dirigenti, un modus operandi che resti patrimonio di tutti"

L’obiettivo più importante raggiunto?

"La programmazione e la partecipazione della cittadinanza, anche attraverso patti di collaborazione. Stiamo cercando di passare da una visione puntuale a una di sistema. Il tema della relazione per noi è molto importante e come sindaco sto cercando di mantenere le mie abitudini, incontro gli amici in piazza e cerco di portare avanti un rapporto autentico con la città".

Non è raro incontrarla in piazza della Repubblica per l’aperitivo, cosa le chiedono i cittadini?

"Mi fa piacere si possano avvicinare. La cordialità anche quando c’è dissenso è sempre presente. C’è una grande attenzione all’ambiente e alla cura cittadina e grande disponibilità al dialogo. Io sono stato presente all’inaugurazione di un negozio come alla posa della prima pietra Amazon"

Tanti i cantieri in corso...

"Sì, non abbiamo solo raccolto dati pregressi e tirato le fila. Dall’eredità Cesarini, al polo Amazon, al cavalcavia al ponte San Carlo abbiamo seguito un percorso finalizzato a orientare politicamente le opere pubbliche. Abbiamo deciso di investire una somma importante tar gli 800 e i 900mila euro per la manutenzione straordinaria della città: strade e marciapiedi. I cantieri partiranno non troppo in là e entro luglio si procederà con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale".

I cittadini chiedono maggiore cura del verde cittadino.

"Mi sono reso conto che c’è bisogno di una modifica consistente su questo capitolo. Stiamo pensando a un indirizzo diverso: stiamo ragionando se sia possibile riportare il servizio internamente tramite JesiServizi o se riorganizzare l’appalto esterno. Non è necessariamente una questione di maggiore spesa o comunque non solo". Periodicamente ha fatto tappa in tutte le scuole, perché? "I bambini hanno un grande desiderio di cittadinanza e sono le nostre piccole sentinelle, molto attente a chi non si comporta bene. Ho incontrato tutti gli studenti delle primarie che mi portano dei loro disegni o creazioni e mi vengono a trovare. Materiale prezioso per la città".

Sara Ferreri