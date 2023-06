"Cantieri in centro, servono tempi certi"

"Chiarezza sui cantieri del centro". Tornano a chiederla gli operatori a tre mesi all’incontro avuto dalle associazioni di categoria con l’Amministrazione comunale. La Cna chiede "immediati chiarimenti sui cantieri che erano stati annunciati in particolare nei settori di Piazza Garibaldi e Via Ramelli. "A marzo – evidenzia Christian Magnoni, referente cna per il centro storico fabrianese - abbiamo avuto una franca interazione con l’Amministrazione e siamo stati informati della programmazione dei lavori per la sistemazione della rete fognaria nella parte bassa del centro storico, con un cantiere che avrebbe interessato in particolare la piazza bassa e via Ramelli. L’auspicio della giunta manifestato in quell’incontro era quello di poter iniziare a luglio, ma da allora non abbiamo più ricevuto notizie sulla programmazione. I commercianti hanno la chiara necessità di conoscere con congruo anticipo le tempistiche di eventuali cantieri che, stante anche la chiusura del Corso, andrebbero ad impattare tanto sulla viabilità quanto sui parcheggi. Alcune categorie iniziano sin d’ora a programmare la stagione autunnale e invernale, con un occhio di riguardo per al Natale".