Cantieri, la galassia del precariato Assunto solo per una settimana da una ditta che opera in subappalto

Assunto con un contratto a tempo determinato per una settimana. Succede anche questo nell’ormai variegata giungla dei contratti di lavoro in relazione alla galassia dei subappalti. Siamo nella metalmeccanica, ma la stessa cosa potrebbe essere collegata al mondo della sanità. Quanto successo, o meglio quanto sta succedendo all’interno di uno dei cantieri della nautica di lusso ha davvero dell’incredibile. L’operatore di una ditta esterna, in subappalto, è stato assunto da lunedì a domenica prossima.

Alla scadenza del 16 luglio il suo contratto non sarà più operativo. La prova più lampante del sistema di precariato messo in campo ormai in tutta l’area della cantieristica ad Ancona (ma la stessa cosa accade in ogni an golo del Paese) per risparmiare sui costi di produzione. La settimana scorsa i sindacati dei metalmeccanici hanno protestato davanti alla prefettura di Ancona proprio per chiedere maggiori diritti per i lavoratori sui temi dei contratti e della sicurezza del lavoro. Nel caso specifico stiamo parlando di una mansione molto delicata tra le altre cose. L’operatore assunto per sette giorni si dovrà occupare, nello specifico, di controlli sulle cosiddette ‘Linee vita’, ossia dei dispositivi anticaduta di protezione individuale e collettiva. Non si scherza con la vita degli operai e gli infortuni che continuano a ripetersi dentro i cantieri dovrebbero far pensare. Eppure i grandi cantieri della nautica per restare concorrenziali e fare profitti si affidano a contratti con fine rapporto a sette giorni. Sia chiaro, stiamo parlando di una manovra assolutamente regolare, tra l’altro l’operaio in questione (un italiano residente in nord Italia, 46 anni) è stato assunto, con decorrenza l’altro ieri, con un contratto collettivo applicato del settore metalmeccanica. Nessuna irregolarità, rispetto della legge del mercato, ma certo un’assunzione davvero emblematica. Tornando alla questione della sicurezza sul lavoro, nella prima settimana di luglio all’interno della Fincantieri di Ancona si sono verificati sei infortuni sul lavoro, di cui uno grave che poteva avere conseguenze tragiche.: una lastra di vetro è caduta da un ponte alto della nave in costruzione per dieci metri colpendo un operaio su un braccio. Pochi giorni dopo il sit-in di Fiom, Fim e Uilm nel capoluogo, una manifestazione come tante altre che però non sembra riuscire a scalfire il nuovo sistema produttivo nella metalmeccanica.