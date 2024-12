Cantieri, l’anno della rivoluzione: "Ecco il report su tutti i lavori in corso"

Dicembre, tempo di bilanci. In attesa del previsionale per capire le linee programmatiche dell’amministrazione comunale, si chiude un anno molto importante per i lavori pubblici, l’area strategicamente più delicata che movimenta oltre 100 milioni di euro tra progetti Pnrr e altri fronti di spesa. Sul fronte del Next Generation EU c’è sostanziale fiducia, qualche preoccupazione su Verrocchio, Mercato del Piano, quanto meno per il secondo stralcio, e gli impianti sportivi a Passo Varano. L’assessore Stefano Tombolini ha appena ricevuto sul suo tavolo il report dell’area in cui sono previsti tutti i capitoli aperti. Il 2025 sarà l’anno-chiave per lo sviluppo e la realizzazione della quasi totalità delle opere che dovrebbero modificare il volto della città. Con Tombolini abbiamo fatto il punto sui cantieri attraverso lo stato di avanzamento dei singoli interventi (abbiamo tralasciato quelli sulle scuole): "Non ci sono criticità tali da mettere a rischio il compimento di alcuni cantieri. Alcuni sono più avanti, altri stentano, ma posso dire senza tema di smentite che la situazione al momento è sotto controllo – spiega l’assessore ai lavori pubblici con delega anche alle manutenzioni – Si tratta di opere che abbiamo ereditato e di cui ci stiamo occupando mentre parallelamente iniziamo a presentare i ‘nostri’ obiettivi (galleria del Risorgimento, piazza della Repubblica e così via, ndr). Curare tutta questa mole di lavoro non è facile, tra progettazioni e realizzazioni delle opere. I rapporti con le ditte e con i progettisti non sempre procedono a gonfie vele, c’è chi lavora meglio e chi meno".

Partiamo dal capitolo Pnrr, la cui scadenza dei termini lo ricordiamo è il 31 marzo 2026 (rendicontazione entro il 30 giugno 2026) e dal Mercato delle Erbe. L’opera è al 15% della sua realizzazione e paga alcuni ritardi provocati da incarichi progettuali ed errori, ma adesso è in pieno sviluppo e il recupero dovrebbe avvenire nel 2025. Presto il via all’applicazione delle strutture metalliche, si discute sull’utilizzo delle sabbiature. Nel frattempo la vita mercatale, pur con qualche disagio, è attiva. Il Palaveneto è al 26% del suo percorso. Fatte le demolizioni, c’è attesa per il quarto e ultimo stralcio che riguarda la costruzione della tribuna e degli impalcati. La biblioteca Benincasa è al 40% di avanzamento contabile e i lavori potrebbero concludersi in anticipo rispetto alla scadenza, così come la pinacoteca civica, addirittura al 77%. Fatto l’adeguamento della sala espositiva all’ultimo piano, manca la parte impiantistica e di efficientamento energetico.

Gli impianti sportivi della cittadella a Passo Varano sono al 25%, la piscina olimpionica e il target è fissato per gennaio 2026; bene anche il centro per il tiro a segno che diventerà centro federale, ma il problema in quel caso riguarda la gestione e dunque la politica. Alla Mole il restyling è al 37%, la Sala Tabacchi procede assieme ai 10 metri di campata del ponticello che dovrebbe essere pronto per la primavera 2025. Il Mercato del Piano sta procedendo bene, è al 25% e dopo i pilastri sarà la volta del prefabbricato. Entro giugno la struttura sarà pronta e in autunno, dopo il trasferimento dall’attuale mercato, partirà. Il pensiero corre al secondo stralcio dove servirà un project financing per sostenere un investimento molto pesante.

Il Verrocchio ha ripreso a correre e con l’iniezione di fondi (1 milione dall’ex Icp di via Marchetti) la chiusura tassativa dei lavori è il 31 dicembre 2025. La scalinata di via Pizzecolli è finita, fatte le prove di carico e presto si inaugura, mentre a monte nel 2025 sono previsti i lavori in largo Birarelli e Porta Cipriana. Il Sacello Medievale infine va a rilento ma è ripartito e si prevede di chiudere entro la primavera 2025, mentre c’è un punto interrogativo sul terzo stralcio, piazza Dante.