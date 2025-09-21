Cantieri nel mirino dei ladri: portano via di tutto

Furti nei cantieri edili, colpi a raffica in città e nelle frazioni. Ignoti hanno preso di mira alcuni palazzi in costruzione o in fase di ristrutturazione, per accaparrarsi materiale edile: in due occasioni, sono stati presi di mira anche alcuni appartamenti dov’era stato accatastato il materiale idraulico in attesa di essere utilizzato.

Ad accorgersi sono stati i dipendenti di un’impresa che, di giorno in giorno, vedevano diminuire i blocchi di mattoni in cemento pronti in attesa di essere utilizzati. Ignoti hanno tolto la plastica che li avvolgeva e poi ne hanno rimossi alcuni blocchi: questo è quanto accaduto in un cantiere nell’ex piano regolatore, mentre in un cantiere edile di Cesano i malviventi hanno forzato gli infissi nuovi di alcuni appartamenti, per entrare e rubare il materiale elettrico presente all’interno.

Hanno però dovuto rinunciare al furto probabilmente a causa del rientro del vicino di casa che avrebbe notato movimenti strani nello stabile in costruzione.

I ladri hanno mirato anche ad alcune piastrelle lasciate fuori da un’abitazione in ristrutturazione a Scapezzano, dove, dopo aver divelto la recinzione, sono entrati e hanno portato via parte del materiale.

Ma a finire nel mirino dei ladri in questi giorni non sono stati solo alcuni cantieri, ma anche alcune attrezzature lasciate nelle vicinanze di alcuni stabilimenti del lungomare Mameli: si tratta di cinque ombrelloni e due lettini che sono spariti da un giorno all’altro. I furti hanno interessato anche alcune biciclette lasciate all’interno dei cortili di alcune abitazioni estive: le temperature di questi giorni hanno invogliato molti a trascorrere qualche ora di relax al mare e a riaprire le case estive, ma con una brutta sorpresa, almeno per quanto riguarda alcuni residenti di via Verdi che ieri, non hanno più trovato le biciclette all’interno del cortile.

Le foto sono state postate sui social: "Ieri siamo tornati nella nostra casa a Senigallia e ci siamo accorti che non ci sono più le biciclette che avevamo lasciato in cortile – scrive il proprietario sui social – qualcuno ha scavalcato la recinzione ed è entrato. Se qualcuno le vede in giro può contattarmi, grazie". Nonostante l’estate sia alle battute finali continuano i furti di biciclette in ogni angolo della città, ma anche nella periferia: si tratta di biciclette elettriche e biciclette tradizionali, spesso rubate per effettuare uno spostamento.