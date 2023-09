Cantieri nelle scuole. Si allungano i tempi

Cantiere alla materna Negromanti e alla media Borsellino, i lavori si allungano in attesa dei pareri della Sovrintendenza. Per l’annesso del Negromanti il cui cantiere occupa gran parte del giardino la fine dei lavori era stata annunciata per la scorsa primavera. "Siamo in attesa ormai da tempo del parere della Sovrintendenza sulla scala esterna – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni -. Del resto la Sovrintendenza è piuttosto sollecitata sul fronte scuole. Nel frattempo il cantiere (che occupa larga parte del giardino della scuola ormai da un anno e mezzo, ndr) dovrà restare così com’è". Restano da individuare le risorse per il completamento dei lavori dell’annesso che sarà adibito all’uso scolastico. "Per il Borsellino – spiega ancora Valeria Melappioni – in riferimento all’adeguamento sismico sono state trovate delle volte che hanno richiesto l’intervento della Sovrintendenza ma sarà necessaria una variante per riconsegnare una scuola riqualificata. Dunque nuovi infissi, impiantistica e tinteggiatura. Abbiamo già individuato i fondi necessari".

Sa.fe.