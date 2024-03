Cantieri tra luci e ombre. Nuovo Mercato del Piano, lavori tra disagi e proteste. Palaveneto, si comincia

Nuova viabilità al Piano nell’area del mercato, alcune situazioni di disagio nel primo vero test. Ieri, venerdì, giorno di mercato, è stata una giornata complessa per gli automobilisti e per gli operatori del Piano, commercianti e ambulanti, imbottigliati nell’anello solito attorno a piazza d’Armi. La segnaletica per avvisare della chiusura del tratto di strada tra via Montagnola e via Colombo, con l’obbligo di girare attorno al maxi parcheggio e sbucare in via delle Marina, non ha svolto appieno la sua funzione. Code a tratti infinite e proteste. Sul posto ieri mattina c’erano anche due assessori, Stefano Tombolini e Daniele Berardinelli, oltre al comandante della polizia locale Marco Caglioti e ai dirigenti del comune che hanno raccolto le rimostranze per sistemare alcuni dettagli tecnici rilevanti: "Siamo venuti di persona a sincerarci di come stessero le cose – hanno detto Tombolini e Berardinelli – Siamo a totale disposizione di chi frequenta il mercato affinché si possa arrivare a una soluzione dei problemi. Ci mettiamo la faccia se le cose non vanno e la cosa più importante è risolvere i problemi". In realtà i problemi si verificano esclusivamente nei giorni di mercato, il martedì e il venerdì, dopo la modifica dovuta all’inizio dei lavori per il nuovo mercato del Piano. Le ruspe sono entrate in azione nello spiazzo usato per il mercato ambulante dietro la porta del campo sportivo, anch’esso pronto a sparire sotto i colpi dei magli. La nuova struttura mercatale sarà proprio lì. Nel frattempo i bancarellari sono stati spostati nello spazio creato dalle demolizioni degli edifici sul fronte sinistro della strada che si innesta in via Colombo. Nei due giorni di mercato quel tratto di strada è chiuso alle auto che, appunto, devono girare intorno a piazza d’Armi e tornare davanti all’ingresso della Marina. La nuova sistemazione, con tanto di stalli, è molto funzionale per le attività commerciali e il pubblico può transitare a piedi senza il rischio di finire sotto un’auto. Restano, tuttavia, i disagi per la circolazione, da qui la necessità di rivedere le regole.

A proposito di lavori, prenderà forma la prossima settimana l’allestimento del cantiere per i lavori di riqualificazione del palasport di via Veneto, finanziati con fondi del Pnnr. Il primo blocco dei lavori riguarda la demolizione delle parti interne del fabbricato principale con la relativa rimozione del materiale. La durata di questa fase sarà di circa due mesi, il costo è di 400mila euro. Successivamente la ditta vincitrice dell’appalto (Ubaldi Costruzioni) provvederà alla demolizione del corpo fabbricato adibito a spogliatoio, che lascerà spazio a un parcheggio a raso con una cinquantina di posti auto. Questa operazione costerà 200mila euro euro e servirà una ventina di giorni.