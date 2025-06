Cantina Mezzanotte, viaggio lungo un secolo

La Cantina Mezzanotte festeggia compie cento anni, un viaggio lungo un secolo raccontato in un libro culto. Una tradizione che continua grazie a Lorenzo e al suo giovanissimo staff: "Mio nonno Giovanni ha iniziato nel 1925 come mezzadro, cedeva i prodotti all’ospedale e alla rsa di Ostra – spiega Lorenzo, il nipote che prosegue la tradizione di famiglia – i nostri sono prodotti biologici, coltiviamo 25 ettari di vigneto e 3 di uliveto, perché produciamo anche olio".

Una delle realtà più antiche delle Marche che ha sede nella frazione di Bettolelle, tra le specialità c’è naturalmente il verdicchio: "’Classico Risveglio’, ‘Verde Mare’ e ‘Classico Superiore’ sono le nostre tre tipologie di verdicchio che esportiamo anche in Inghilterra e nel sud est asiatico – prosegue – ma ci sono anche vini riserva che provengono da diversi vigneti e rossi come la ‘Passione di Mezzanotte’, una lacrima fluida che fresca, si beve bene anche in estate e il chaurmant ‘Aurora’ e il famoso sauvignon verdicchio ‘Incrocio Bruni’".

Il sogno di nonno Giovanni era quello di arrivare a festeggiare un secolo di attività: "Insieme a mio nonno c’era anche mio padre, Sandrino, che ora è andato in pensione, anche se per modo di dire perché il suo contributo è importante – racconta – ora siamo esclusivamente una cantina, ma un tempo avevamo anche gli animali da cortile e i maiali".

E mentre Sandrino, con il cappello di paglia addosso si aggira tra le botti, la moglie Antonella e la nuora Elisa tagliano la frutta per la macedonia da preparare per la festa: davanti all’ingresso del casale di famiglia ristrutturato, sono già disposti i tavoli dove a fare da sfondo è un grosso numero 100: "Oltre allo staff, mio fratello Roberto mi dà un grosso supporto in azienda - conclude – questo per noi è un grandissimo traguardo, era il sogno di mio nonno, abbiamo fatto il possibile per realizzarlo e ne siamo orgogliosi".