"Canto di Natale" al Panettone. Una favola diventa spettacolo

Un "Canto di Natale" per due giorni al Teatro Panettone di Ancona. Ma non si tratta di musica. Domani (ore 18) e dopodomani (ore 21) sul palcoscenico salirà infatti la Compagnia Nuovo Melograno di Senigallia con lo spettacolo inserito nel programma della rassegna ‘Made in Marche’. Un doppio appuntamento che non mancherà di emozionare grandi e piccoli. Parliamo infatti di una riproposizione teatrale del classico racconto di Charles Dickens, affidata alla regia di Daniele Vocino e all’interpretazione di Cristian Strambolini, Daniele Vocino, Catia Urbinelli, Roberto Carletti, Marco Tonelli e Vittoria Federiconi. I costumi sono di Catia Urbinelli, le luci di Filippo Volpini, le scene di Roberto Montagna. ‘A Christmas Carol’, questo il titolo originale del racconto, è stato scritto nel 1843 dal grande scrittore inglese ed è una delle favole più famose della raccolta ‘Libri di Natale’.

Ancora oggi è un testo che sa suscitare una profonda commozione. Lo spettacolo, dunque, si rivolge sicuramente ai più piccoli, ma piacerà anche ai loro genitori, se non altro per il fatto di evocare la ‘loro’ fanciullezza. Dickens scava dentro l’anima del lettore trasmettendo speranza, ma la sua opera rappresentò anche una forte critica alla società dell’epoca: chi vive nell’avidità d’animo può liberarsi delle catene dell’avarizia cambiando il proprio atteggiamento e alimentando il proprio spirito con valori nuovi, capaci di risanare le relazioni tra gli uomini e farli vivere in armonia.

All’ingresso in sala il pubblico incontra Jacob Marley che invita tutti ad immergersi nel suo racconto procedendo come un vero gioco di scatole cinesi. Il dramma viene così condotto attraverso tutte le tappe della trasformazione del protagonista, Scrooge, che è il perno attorno al quale vorticano tutti i personaggi, saltando di epoca in epoca fino ad approdare in un futuro distopico. Le cose del passato non si possono cambiare, ma forse c’è la speranza di cambiare un possibile futuro nefasto. La chiave è come sempre nel presente. Scritto nel periodo in cui i britannici stavano esplorando e rivalutando le tradizioni natalizie, Dickens fu influenzato dalle proprie esperienze durante l’infanzia e dai racconti di altri autori, come Washington Irving e Douglas Jerrold. Biglietti (12 euro, ridotto 10 euro, studenti 8 euro) acquistabili alla Casa della Musica in corso Stamira (071 202588) sul sito www.vivaticket.com e sul circuito www.amatmarche.netbiglietterie.