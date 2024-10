"Canto mio padre Pierangelo Bertoli. Racconti di vita... a muso duro"

Il figlio d’arte Alberto Bertoli, "nato sotto il segno della musica" oggi pomeriggio (ore 17, ingresso libero) approderà al centro Polivalente Margherita Hack di Castelbellino. Il figlio di Pierangelo Bertoli, anche lui cantante ma anche logopedista, sarà tra i protagonisti dell’evento Racconti di vita… a muso duro. "A vent’anni da te. Alberto racconta e canta il papà Pierangelo" il titolo dell’iniziativa nata per testimoniare come sia "la diversità a creare la grande bellezza del mondo e a costituire la sua ricchezza".

Aiutato dal padre, il famoso cantautore emiliano fin da piccolo Alberto iniziò a dedicarsi allo studio della chitarra classica, come allievo di Alete Corbelli (ex turnista di Caterina Caselli). A 16 anni passò alla chitarra blues e poi a quella elettrica ma si dedicò soprattutto al canto vista la predisposizione naturale e i veloci progressi ottenuti. A 18 anni cominciò a seguire il padre in alcuni show televisivi e concerti, come cantante e corista di alcuni pezzi. Con Bertoli ci saranno anche la campionessa paralimpica Paola Protopapa, oro paralimpico a Pechino 2008, prima atleta al mondo a partecipare a tre olimpiadi e in tre discipline diverse, e l’imprenditore Mirko Pugnaloni.