Cantori presidente gruppo merceologico legno e arredo

Un nuovo incarico in Confindustria Ancona: Marco Cantori, general manager di Cantori Spa, è stato eletto presidente del gruppo merceologico Legno e Arredo. Succede a Roberto Morichelli, che ha lasciato l’incarico per assumere la vicepresidenza dell’associazione, con delega all’internazionalizzazione. Cantori ha una lunga storia associativa: l’azienda è socia dal 1983 e Marco ha sempre partecipato alle attività del Comitato territoriale e del settore merceologico, nonché è stato presidente del Club della Qualità nel biennio 2008-2009. Cantori entra di diritto a far parte del Consiglio Generale fino al 2026.