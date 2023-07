Cantù, conferma di Nikolic e ritorno di Burns, Sacchetti inizia a prendere forma

Due giorni chiave in casa Pallacanestro Cantù. Prima la conferma di Stefan Nikolic, poi il clamoroso sì di Christian Burns. La nuova creatura di Meo Sacchetti inizia a prendere forma. Si parte dal rinnovo biennale dell’ala serba, classe 1997 che ha chiuso la regular season con 15,8 punti e 5,4 rimbalzi di media a partita. Inserito nel miglior quintetto del girone di andata ed mvp a dicembre, sarà una pietra angolare del futuro. "Il rinnovo di Stefan Nikolic – commenta l’allenatore dell’Acqua S.Bernardo, Romeo Sacchetti – è un ottimo punto di partenza del nostro mercato. È un giocatore che ha mostrato miglioramenti importanti nel corso della passata stagione".

Ma la mossa pesante arriva nella giornata di sabato. In poche ore Sandro Santoro, gm canturino, imbastisce la trattativa per il ritorno di Christian Burns, giocatore chiave nel 2017 prima del passaggio in Olimpia Milano. Il giocatore si è liberato dal restante anno di contratto a Brescia e ha detto sì ad una città che gli è rimasta nel cuore: "Non potrei essere più entusiasta - commenta Christian Burns - Sono onorato di far parte di qualcosa di così speciale". A.L.M.