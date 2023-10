Cantù piega Latina. Cremona boccia la Luiss. Treviglio diventa Real

CANTÙ (Como)

Calendario fitto per l’Acqua S.Bernardo che dopo il successo con Latina si concentrano sul posticipo di lunedì con la Luiss Roma. Il risultato finale con i lazialI parla chiaro: 70-81. L’Acqua S.Bernardo ha dimostrato una superiorità netta, con una partenza a razzo e un parziale di 11-0, aperto da due triple consecutive di Young e chiuso da una schiacciata di Nikolic. Hickey, con 24 punti, si è rivelato il miglior marcatore della serata per Cantù, seguito da Young con 19 punti. Il coach Devis Cagnardi, al termine della partita, ha sottolineato l’importanza della prestazione dei suoi: "È stata una partita importante per noi. La squadra si è espressa molto bene. Volevamo dare una risposta a noi stessi". Nel mecoledì di A2, a Cremona la Ferraroni Juvi ha dominato la Luiss Roma (la prossima rivale di Cantù) con un netto 101-77. Protagonisti della serata sono stati Medford con 17 punti e Sabatino con 19 . A Treviglio, invece, la tensione è stata palpabile fino all’ultimo. Con meno di un minuto da giocare, è stata la tripla decisiva di Miaschi a regalare la vittoria al Gruppo Mascio Treviglio per 89-88 contro il Real Sebastiani Rieti in un finale in cui entrambe le squadre hanno commesso molti errori. Domenica Treviglio è attesa al sempre difficile test di Torino, la JuVi Cremona andrà invece a Trapani.Alessandro Luigi Maggi