"Canzone d’autore e tecnologie con uno sguardo rivolto al futuro"

Può un cantautore molto legato alla tradizione e alle proprie radici (soprattutto alla ‘sua ‘ Ancona’) puntare sulla tecnologia più avanzata, ossia l’Intelligenza Artificiale, e ottenere eccellenti risultati? Raffaele Mazzei, oggi MAZZEI.3, dimostra che la risposta è ‘sì’. Il suo nuovo progetto ‘IncontroSenso’, di cui è appena uscito il primo brano, ha già ottenuto apprezzamenti dall’Italia e dall’estero (dall’Argentina, in particolare). Mazzei, che da trent’anni scrive canzoni per sé e per altri (come la celebre ‘Costa dell’Est’ dei Nomadi) parla di "inizio di un percorso che intreccia canzone d’autore, ricerca espressiva e nuove tecnologie, con uno sguardo rivolto al futuro. Nell’era dell’AI esploro un territorio nuovo. Io scrivo testi e musiche, ma scelgo di farle rivivere attraverso voci e strumenti generati dall’Intelligenza Artificiale, con processi complessi che mi permettono di moltiplicare e rielaborare ogni brano senza mai perderne l’anima originaria. Non è una fuga dal reale, ma un modo per amplificarlo. L’AI mi consente di attraversare generi e timbri diversi, restando fedele alla centralità dell’atto creativo umano".

Nessuna contraddizione, dunque, tra ‘passato’ e futuro. ‘Al contrario: la mia radice resta intatta. Continuo a scrivere testi e musiche come ho sempre fatto, Quello è il cuore umano, l’anima che muove tutto. Poi affido le canzoni a processi complessi di elaborazione, dove il lavoro non si limita a un semplice ‘invio’ all’AI. Esiste un dialogo continuo fatto di prompt e feedback, una vera regia creativa: io indirizzo, correggo, affino, fino a ottenere un risultato che rispecchi pienamente la mia intenzione artistica. È un percorso di artigianato digitale, dove ogni fase aggiunge profondità e possibilità al brano".

Di fronte a possibili critiche Mazzei spiega che "se ci sono resistenze, sono le stesse che negli anni passati accolsero con diffidenza l’arrivo dei sintetizzatori capaci di replicare le orchestre o strumenti prima impensabili. È una storia vecchia: l’evoluzione tecnologica fa sempre paura all’inizio, ma alla fine diventa parte integrante della musica. In questo incontro tra innovazione e tradizione vedo un’armonia naturale, come quella di Ancona: radicata nella sua storia eppure sempre protesa verso il mare e il futuro".

Raimondo Montesi