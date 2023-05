"Canzoni e filmati per raccontarmi"

I ‘Racconti Unplugged’ di Fabrizio Moro stanno per risuonare al Teatro delle Muse di Ancona. E’ questo il luogo scelto per l’ultima data del tour del cantautore. Stasera (ore 21), dunque, Moro concluderà il lungo giro che l’ha portato ad esibirsi nelle maggiori città italiane in questa primavera. "

‘Racconti unplugged’ - ha dichiarato l’artista - significa ripercorrere quindici anni di storia attraverso non soltanto canzoni ma anche attraverso racconti ed aneddoti, filmati inediti, fotografie, ricordi che hanno caratterizzato questo percorso. Avevo voglia di raccontare delle cose, soprattutto ai fan di vecchia data, che non ho mai raccontato e di rivivere momenti che non voglio dimenticare. L’augurio che faccio alle persone che verranno al mio concerto è quello di emozionarsi, ovviamente, e che si rinnamorassero o che si innamorassero". Fabrizio Moro fa un originale paragone: "E’ come una specie di docufilm live, fatto di filmati inediti, vecchi brani accanto ad altri ancora mai ascoltati, un modo per rileggere tutta la mia storia artistica dal primo disco in poi. Presenterò anche sei brani che faranno parte del mio nuovo album. Canzoni che nessuno ha mai ascoltato prima. Una cosa che succedeva spesso in passato, ma che oggi è molto rara. Anche questa scelta va fuori dallo schema della semplice celebrazione. Sono curioso di sentire la reazione della gente. Ho avuto tantissimi momenti di gloria come ho avuto tante sconfitte. Nel cuore mi porto più che altro le persone che mi hanno accompagnato in questi momenti".

Moro confessa che "al palco non ci si abitua mai ed è giusto così, perché quella paura e quella emozione che senti prima di mettere il piede sul palco è l’energia giusta che ti serve. L’emozione di salire sul palco non si gestisce, anzi, deve esserci. Nel tempo poi impari a seguire il flusso di questa emozione. Una sorta di auto analisi, rivedere il Fabrizio del passato, quello che non mi piaceva. La voglia di arrivare, di compiermi, di realizzarmi, di fare cose sempre più grandi... questo è rimasto, così come l’inquietudine". Moro pare temere il giudizio di se stesso: "A me non piace rivedermi, ancora non ho rivisto le mie esibizioni sanremesi, per esempio, o i concerti più importanti che ho fatto, perché sono molto critico con me stesso, e ogni volta che riguardo una cosa che ho fatto, anche quando è andata bene sto male. La musica mi ha insegnato ad amare, mi ha dato la tranquillità e la pace necessaria per affrontare la vita. Sono sempre stato turbolento perché avevo un sogno da rincorrere". Biglietti da 69 a 30 euro (info 071 52525).