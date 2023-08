Canzoni italiane e musiche da film con la Fisorchestra

Popolari composizioni classiche, canzoni italiane e musiche da film. E’ il repertorio che la Fisorchestra Marchigiana proporrà questa sera (ore 21.30) in piazza del Santuario a Numana. La Fisorchestra è una formazione giovane composta di circa venti elementi provenienti da tutta la regione, in particolare fisarmonicisti, sebbene l’organico comprenda anche una sezione ritmica di batteria, basso, chitarra, tastiera. L’orchestra si esibisce in piazze e teatri in tutta Italia proponendo uno spettacolo che include brani di compositori come Rossini, Bizet e Strauss, colonne sonore di musiche da film, canzoni italiane (Dalla, Battisti, Carosone), e musiche popolari e tradizionali. La Fisorchestra è anche un’associazione culturale che organizza e promuove eventi musicali, talvolta legati ad attività promosse dalla Regione.