Caos al barbecue. Prende a bastonate moglie e marito

Moglie e marito aggrediti con un bastone dal vicino di casa mentre facevano il barbecue. La coppia, peruviana, si trovava nella loro abitazione, in via De Gasperi, quando sabato è arrivato un 50enne, rumeno, che si è scagliato contro il marito della coppia. L’uomo era impegnato a girare la carne sulla griglia quando il rumeno ha iniziato ad inveire contro di lui. Con un calcio ha rovesciato a terra il barbecue. In mano aveva il manico di una scopa e con quello ha iniziato a colpire il peruviano. Non è stato chiarito il motivo di tanta rabbia, forse si era indispettito per il tanto fumo che la griglia stava producendo anche se nessuno dei due lo ha poi saputo spiegare. Mentre il rumeno colpiva il peruviano con il bastone è intervenuta la moglie dell’aggredito, una 45enne, che ha cercato di difendere il marito. La donna ha chiamato anche il 112 ma è arrivata la moglie dell’aggressore e tra le due consorti è iniziata una accesa discussione. Le urla si sono sentite in tutto il condominio. La moglie del rumeno avrebbe iniziato a picchiare la seconda donna. Alla fine il 50enne ha preso il bastone per colpire anche la donna peruviana. Dopo alcuni minuti è arrivata sul posto una pattuglia delle volanti della polizia. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione chiamando poi il 118 per soccorrere moglie e marito feriti. Hanno riportato alcune escoriazioni. Il 50enne rumeno è stato portato in questura e denunciato per lesioni aggravate.