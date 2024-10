"Caos al distretto sanitario: manca la sosta"

Il distretto sanitario di via San Francesco ha finalmente traslocato in via Veneto, ma senza parcheggi: caos sosta la mattina vicino l’arco Clementino. Le segnalazioni arrivano dai nostri lettori: "Hanno impiegato più di sei mesi – incalza un signore - a ripristinare il servizio ma non sono riusciti a riaprire neppure una porzione dell’ampia area di sosta del vecchio ospedale. Eppure sarebbe già pronta. E’ assurdo per noi anziani che dobbiamo andarci per le analisi o le incombenze quotidiane. Al Viale non si trovano parcheggi e nemmeno lungo il corso. Dove dovremmo posteggiare?".

In effetti non mancano le auto in sosta sui marciapiedi e in curva. Sulla questione pendeva anche un ricorso al Tar che però non ha dato ragione al ricorrente la società Corso 95 srl in persona dell’amministratore unico Aldivano Ferrucci. Il ricorso della società che ha un’attività di affittacamere lungo corso Matteotti con un accesso proprio da quello che era il parcheggio dell’ex ospedale chiuso ormai da tre anni, era stato presentato in estate contro il Comune di Jesi e l’Ast di Ancona.

Si chiedeva sostanzialmente di "dare effettiva attuazione al protocollo d’Intesa stipulato tra il Comune e l’Ast il 19 aprile 2023". Ma il tribunale amministrativo nei giorni scorsi ha stabilito che il privato non può entrare in un accordo tra Enti anche se l’accordo ad oggi è rimasto sulla carta. Gli stessi commercianti della zona avevano chiesto di riaprire l’area di sosta che era tornata fruibile con il giro d’Italia del 17 maggio 2022. Il sindaco Fiordelmondo ha ribadito nei mesi scorsi le "interlocuzioni in corso con Ast (proprietaria al 90% dell’area, ndr) anche in vista del trasloco del distretto sanitario all’ex Sert di via Veneto".

Nel protocollo d’intesa del 19 aprile 2023 si parla di "porre in essere sin dalla sottoscrizione del presente protocollo le condizioni tecniche affinché in una porzione dell’aria attualmente in attesa del completamento della programmata demolizione e ricostruzione degli edifici possa essere allestito un parcheggio provvisorio delle dimensioni che saranno concordate tra gli enti. Tale accordo resterà operativo sino all’inizio della demolizione dell’ex laboratorio analisi (che si attende da tempo ma che non è ancora all’orizzonte, ndr)". Il Comune a giugno scorso ha stanziato 61mila euro per realizzarvi un’area di sosta temporanea per 25 stalli anche vista la chiusura del parcheggio interno del complesso San Martino.

Sara Ferreri