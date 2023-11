Caos al pronto soccorso: foglio di via

Foglio di via obbligatorio al 50enne che lunedì ha creato scompiglio in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, prendendosela con il personale sanitario. Il provvedimento è stato emesso ieri dal questore Cesare Capocasa dopo una analisi del fatto. Il comportamento del 50enne, residente a Messina, ha determinato fatti rilevanti sotto il profilo penale per l’interruzione di pubblico servizio, oltre che una situazione di pericolo ed allarme pubblico. Il questore ha disposto un’istruttoria urgente per valutare il pericolo di reiterazione del reato, al fine di evitare ulteriori episodi ai danni degli operatori sanitari, degli utenti e dello stesso interessato, firmando quindi il foglio di via con l’obbligo di allontanarsi dal territorio anconetano e di rientrare nel comune di residenza. Il 50enne, non residente nel territorio, con precedenti giudiziari e problemi psichiatrici, aveva dato in escandescenza, senza un apparente motivo, impedendo al personale sanitario di svolgere le proprie mansioni e creando un notevole allarme nella struttura sanitaria. Per contenerlo erano dovuti intervenire gli agenti del posto di polizia che si trova in ospedale e una pattuglia in ausilio ai colleghi.