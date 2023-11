Caos al pronto soccorso: minacce e insulti contro i sanitari

Era stato portato in pronto soccorso per un controllo medico ma poco dopo il suo arrivo ha perso la testa inveendo contro il personale sanitario. Urla, porte sbattute e una forte agitazione hanno messo a dura prova i medici e gli infermieri del pronto soccorso di Torrette, nella tarda mattinata di ieri. Il paziente, un 50enne residente fuori città, con problemi psichiatrici ha dato di matto senza un apparente motivo. Forse non voleva attendere il suo turno e per questo ha iniziato ad offendere il personale di servizio che stava solo facendo il proprio lavoro. Minuti molto concitati che hanno richiesto l’intervento della polizia per fermare la furia del paziente. C’è mancato poco che ferisse anche qualcuno. Gli agenti in servizio al posto di polizia che si trova proprio in ospedale, lo hanno placato ma è stato necessario anche l’intervento di una ulteriore pattuglia inviata dalla questura. Il 50enne è risultato con precedenti penali a suo carico. I poliziotti arrivati in supporto dei colleghi lo hanno rimesso al suo posto, ad attendere il suo turno. Il questore, nelle prossime ore, valuterà l’applicazione di misure di prevenzione come il foglio di via dalla città visto che non risulta residente ad Ancona. I sanitari sono potuti ritornare al proprio lavoro. Non è la prima volta che soggetti agitati se la prendono con gli operati del pronto soccorso dove in passato sono stati fatti anche dei danneggiamenti. Il personale più volte si è detto stanco di queste situazioni che mettono a rischio la loro incolumità. Nei giorni scorsi la Regione, in una delibera di giunta, ha inserito nelle nuove linee guida organizzative misure che tutelino gli operatori sanitari anche dal punto di vista della sicurezza. Tolleranza zero verso atti di violenza fisica o verbale e un rafforzamento del coordinamento con le forze di polizia.