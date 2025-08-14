Caos Conerobus, il sindaco sbotta: "Bus tagliati, comunicazione flop. Pronti a fare dietrofront sugli orari"

Sindaco Silvetti, prima di analizzare cosa non ha funzionato una domanda secca: sarà possibile ripristinare il normale orario estivo feriale in luogo di quello festivo dal 18 al 23 agosto prossimi? "Mi sono impegnato in tal senso dopo aver avuto contatti costanti e frequenti in questi giorni con l’azienda Conerobus, in particolare con i responsabili incaricati di gestire turni e corse. Vedremo cosa sarà possibile fare. È nel mio interesse primario". Lei è il primo cittadino, ma c’è un assessore deputato alla situazione di Conerobus, no? "Certo, ma alla fine le sollecitazioni arrivano a me. Per questo ieri (martedì, ndr) ho seguito con grande attenzione l’evolversi della giornata. A tal proposito ho espresso alcune mie perplessità su cosa stava accadendo, perché era successo e cosa bisognasse fare". In soldoni, cosa non ha funzionato? "In primo luogo la comunicazione di quanto si andava a fare alla cittadinanza. Servivano dei correttivi importanti che pare siano stai implementati dopo il chiarimento che abbiamo avuto. Dall’azienda ho voluto report costanti, video per fotografare cosa stesse accadendo". Flop della comunicazione quindi? "Sì, me lo lasci dire, doveva essere più tempestiva e su questo punto mi sono molto arrabbiato, credo di aver spiegato bene il fastidio che mi davano tutti questi disagi per l’utenza del tpl urbano del capoluogo, un difetto abbastanza evidente direi. Lei pensi...". Dica pure... "Ieri sera sono andato a dormire con questo peso e in effetti proprio la notte scorsa in Conerobus hanno apportato alcune modifiche sugli orari delle corse". Insomma, la notte porta consiglio, però le ricordo, sindaco, che parte della responsabilità per essere arrivati a questi tagli così profondi è anche del socio di maggioranza, penso ai servizi aggiuntivi, è d’accordo? "In effetti su quello dobbiamo lavorare molto, eliminare i doppioni e togliere le corse inutili. Lei mi parla della linea ‘12’, forse sarebbe il caso di cancellare delle linee che la storia ha dimostrato essere valide quando sono state inserite, ma ormai non più necessarie. Credo che noi tutti dovremo far tesoro di questa estate 2025 per fare esperienza e imparare a tagliare laddove è necessario senza incidere sull’utenza". Scusi, ma non si aspettava che applicare l’orario estivo-festivo per due settimane e non per un giorno avrebbe provocato un collasso del servizio? "Ero consapevole che sarebbe stato un periodo difficile, ma ci stava fare delle riduzioni in un mese così particolare. Certo, forse per un periodo così lungo, due settimane, rischiava di essere troppo. Ripeto, in azienda si stanno adoperando con dei correttivi, stanno aggiungendo delle corse nei momenti e nelle linee più critiche". E per settembre? "Abbiamo già iniziato a lavorare per la programmazione di settembre con la ripresa delle scuole e la gente che sarà tornata al lavoro. Lunedì prossimo mi vedrò con Gasparini (il nuovo direttore generale, ndr)". Ci saranno ulteriori tagli? "No, in realtà, all’interno del piano industriale si lavorerà sul contingentamento delle corse che cercheremo di ottimizzare".